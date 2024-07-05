الجولة الثانیة للانتخابات الرئاسة الايرانية الـ14 .. لحظة بلحظة

العالم - ايران

وتجري الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة اليوم الجمعة بين المرشحين سعيد جليلي ومسعود بزشكيان.

وكانت الجولة الاولى قد جرت الجمعة الماضية بين المرشحين الاربعة؛ سعيد جليلي ومسعود بزشكيان ومحمد باقر قاليباف ومصطفى بورمحمدي، الا ان ايا منهم لم يستطع الحصول على الاغلبية المطلقة، لتذهب الانتخابات الى جولة ثانية بين المرشحين اللذين حازا على العدد الاكبر من الاصوات وهما بزشكيان (10 ملايين و 415 الفا و 991 صوتا) وجليلي (9 ملايين و 473 الفا و 298 صوتا).

وتأتي هذه الانتخابات المبكرة قبل نحو عام من موعدها الأصلي، وذلك بعد استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وسبعة من مرافقيه، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية في 19 مايو الماضي.

* قائد الثورة : على الشعب أن يكون أكثر عزيمة اليوم لحسم الامر ويكون لدينا رئيس غداً

وادلى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، صباح اليوم الجمعة، بصوته في المركز الانتخابي بحسينية الامام الخميني وفي الصندوق رقم 110 ، في الدقائق الأولى من بدء التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الايرانية في دورتها الرابعة عشرة .

رهبري

وفي تصريحات مقتضبة عقب الادلاء بصوته قال قائد الثورة الاسلامية: في هذه المرحلة يجب على الشعب أن يكون أكثر عزيمة لحسم الامر ويكون لدينا رئيسنا غداً.

وتابع سماحته قائلا : سمعت بأن اشتياق الناس واهتمامهم زاد عن ذي قبل، ارجو من الله ان يكون كذلك، وإن شاء الله الناس سيصوت الناس ويختاروا الأفضل.

* فيديو.. صناديق الاقتراح تفتح ابوابها امام الجالية الايرانية في العاصمة بغداد و عدة محافظات عراقية

بغداد 2

* باقبال واسع.. الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية

قال مراسل العالم في طهران إن الإيرانيون في العاصمة طهران منذ الصباح الباكر كما في المدن الإيرانية الأخرى توافدوا إلى مراكز صناديق الاقتراع للاداء باصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاختيار الرئيس الرابع عشر للبلاد ما بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

وأضاف، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات ستكون أكثر من 45 بالمئة، مشيرا إلى أن من الممكن ان تحمل الساعات مفاجآت من حيث زيادة نسبة المشاركة.

حيدري

* فيديو.. طوابير ممتدة أمام مراكز الاقتراع في إيران قبل بدء الانتخابات الرئاسية:

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