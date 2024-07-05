باقبال واسع.. الإيرانيون يدلون بأصواتهم في الجولة الثانية+فيديو

العالم – مراسلون

وقال مراسل العالم في طهران إن الإيرانيون في العاصمة طهران منذ الصباح الباكر كما في المدن الإيرانية الأخرى توافدوا إلى مراكز صناديق الاقتراع للاداء باصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية لاختيار الرئيس الرابع عشر للبلاد ما بين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

وأضاف، أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات ستكون أكثر من 45 بالمئة، مشيرا إلى أن من الممكن ان تحمل الساعات مفاجآت من حيث زيادة نسبة المشاركة.



هذا وأنطلقت عملية التصويت عند الساعة الثامنة صباحا على أن تستمر لمدة عشر ساعات قابلة للتمديد. هذا ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

بشهادة الصور..



