السفير أماني: للديمقراطية مكانة كبيرة في إيران

العالم – خاص بالعالم

واستضاف مراسلنا، السفير الايراني في بيروت "مجتبى أماني" حيث أكد له الأخير أن البلاد ومن خلال الانتخابات تعيش اليوم مرحلة ديمقراطية ضمن 42 مرحلة ديمقراطية مرت على عمر الجمهورية الاسلامية، مؤكدا أن هذا يدل على أن للديمقراطية مكانة كبيرة في الجمهورية الاسلامية .

أضاف أماني أن رؤساء الجمهورية مكلفين بتطبيق السياسات العامة للجمهورية الإسلامية والتي تتضمن دعم محور المقاومة والقضية الفلسطينية، مشيرا الى أن هذه السياسات مبنية على الدستور الإيراني.

وطرح مراسنا سؤالا حول اذا كان الرئيس الجديد يكمل مسيرة الرئيس الشهيد السيد إبراهيم رئيسي، قال السفير أماني أن لكل رئيس طريقة في إدارة البلاد وبالتالي فإن الرئيس الجديد هو رئيس منتخب من قبل الشعب وما على الشعب الايراني إلا إحترام برامج الرئيس الجديد.

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