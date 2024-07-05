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مواجهات اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينتي قلقيلية ونابلس

مواجهات اثر اقتحام قوات الاحتلال مدينتي قلقيلية ونابلس
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم الجمعة، مدينتي قلقيلية ونابلس، بعدة آليات عسكرية.

العالم - فلسطين المحتلة

وذنقل "المركز الفلسطيني للاعلام"، عن مصادر محلية قولها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية بعدة آليات، وانتشرت في عدة أحياء وشوارع المدينة ، كما داهم جنود الاحتلال عدة منازل.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت أحياء “رأس العين”، و”الضاحية”، و”خلة العامود”، و”حارة الياسمينة” داخل البلدة القديمة.

كما أكدت المصادر اندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ولم يبلغ عن إصابات.

وأشارت مصادر محلية إلى أنّ قوة خاصة من جيش الاحتلال اعتقلت الشاب عمرو جابر من داخل حي كفر سابا بمدينة قلقيلية.

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