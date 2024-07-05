متزوج من يهودية وغير طابع حزب العمال.. هل يغير "ستارمر" مستقبل بريطانيا؟

العالم - أوروبا

أصبح لدى بريطانيا رئيس حكومة جديد، بعد فوز حزب العمال في الانتخابات الليلة الماضية (الجمعة). لكن رئيسها كير ستارمر، المحامي البريطاني البالغ من العمر 61 عاما ورئيس النيابة العامة السابق، ليس لديه الكثير من الوقت ليستريح بعد الانتصار الكبير، حيث سيواجه العديد من التحديات والمواطنون البريطانيون ليس لديهم الكثير من الصبر.

يمكن الإشارة إلى الإحباط المتزايد في بريطانيا من خلال حقيقة مفادها أن حزب العمال الذي عانى قبل خمس سنوات فقط من أكبر هزيمة له منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وفقا لإحصاء الأصوات الأخير، يتمتع حاليا بأغلبية قدرها 384 مقعدا في البرلمان. المحافظون مع 95 مقعدا. 14 عامًا من حكم المحافظين تترك بريطانيا في وضع اقتصادي كئيب، وتكاليف معيشة متزايدة، وأزمة سكن، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية المتضررة مع قوائم انتظار طويلة ونقص في الموظفين.

ولم تتمكن بريطانيا من التعافي اقتصاديا من خروجها من الاتحاد الأوروبي، وبناء استراتيجية طويلة المدى في تعاونها مع الاتحاد الأوروبي. كما أن أزمة الهجرة لا تزال بعيدة عن الحل، عندما فشل داونينج تن في توفير الاستجابة الكافية لعدد المهاجرين الذين يصلون بشكل غير قانوني عبر قناة المانش. ويضاف إلى ذلك اشمئزاز المواطنين وانعدام الثقة تجاه المحافظين، وذلك بعد التغييرات المتكررة لرؤساء الوزراء، والاقتتال الداخلي في الحزب، وقضية إقامة الحفلات في داونينج 10 أثناء كورونا، وأيضا العاصفة الأخيرة التي برزت خلال الحملة الانتخابية عندما راهن أعضاء مجلس الحكومة على موعد إجراء الانتخابات بناء على "معلومات داخلية".

من جانبه، وعد ستارمر بزيادة الإنفاق على نظام الصحة العامة بشكل كبير، وسيفكر في فرض ضريبة الثروة، وسينظر أيضًا في تخفيف القيود التجارية مع الاتحاد الأوروبي وربما وضع اتفاقيات تجارية مستهدفة. وفيما يتعلق بقضية الهجرة، تعهد بإلغاء السياسة المكلفة والمثيرة للجدل والتي بموجبها يتم وضع بعض طالبي اللجوء على متن رحلات جوية في اتجاه واحد إلى رواندا. وبدلا من ذلك، سيحاول حزب العمال اتخاذ إجراءات صارمة ضد عصابات تهريب المهاجرين، مع تعزيز التعاون مع السلطات في جميع أنحاء أوروبا. فهل سينجح في ذلك، توجد علامة استفهام كبيرة. أما بالنسبة للقضايا العالمية، فإن رئيس حزب العمال يدعم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 2.5%، كما يعد بعدم الاستخفاف بالتحديات الأمنية.

إن التصويت لصالح ستارمر هو أكثر من مجرد تصويت ضد المحافظين. قسم كبير من الجمهور غير متأكد من مواقفه، وهو يشكل لغزا بالنسبة لهم. وبحسب استطلاع للرأي نشرته صحيفة "بوليتيكو" قبل نحو أسبوع، فإن نحو نصف الناخبين غير متأكدين من سياساته. لقد مر حزب العمال بتحول وعملية مركزة منذ أن قام زعيمه السابق جيريمي كوربين بسحبه نحو أقصى اليسار.

ستارمر، الذي أطاح بكوربين من صفوف الحزب، متزوج من فيكتوريا اليهودية، قام بإجراء تغييرات جذرية داخل الحزب بكل ما تسمى بمعاداة السامية. لقد اتخذ موقفاً متوازناً فيما يتعلق بالحرب في غزة وفق قوله، ومن المتوقع أن يستمر في ذلك في المستقبل. في الوقت نفسه، يمكن للمرء أن يتوقع أن المعسكر الأكثر تقدمية داخل الحزب سيمارس ضغوطًا متزايدة عليه بعد الانتخابات، للنظر في استمرار إمداد لكيان الاحتلال بالأسلحة وكذلك اتخاذ موقف أكثر انتقادًا.