دولة ترفض استضافة الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. من هي؟

العالم - خاص بالعالم



وأوضح بيكدلي لمراسل قناة العالم الإخبارية أن عملية التصويت خارج البلاد تقع على عاتق وزارة الخارجية الإيرانية، حيث توجد جهة مسؤولة عن هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذه الهيئة تعمل منذ استشهاد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي على عقد الجولة الأولى بكل نجاح، واليوم كذلك تقوم بواجبها في إقامة عملية التصويت خارج البلاد.

وأضاف بيكدلي أن عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تقام في 98 دولة حول العالم، من خلال 140 ممثلية إيرانية.

وكشف مساعد وزير الخارجية أن كندا هي الدولة الوحيدة التي رفضت إجراء الانتخابات الإيرانية على أراضيها، رغم تقديم الطلب الرسمي عبر الطرق الدبلوماسية.

وأشار بيكدلي إلى أن نسبة المشاركة الشعبية خارج البلاد في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت أكثر بثلاثة أضعاف مقارنة بعام 1400، وفي الجولة الثانية المقامة اليوم، تشير التقارير الواردة حتى اللحظة إلى أن نسبة المشاركة أكبر من الجولة الأولى.

هذا ويواصل الايرانيون الادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي يتنافس فيها المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.



ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي منهما على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.