توقيع خطة عمل مشتركة بين بحريتي ألمانيا وكيان الإحتلال

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وأفاد بيان صادر عن جيش الإحتلال، الخميس، أن خطة العمل المشتركة المبرمة مع البحرية الألمانية، تمتد لعامين وتتضمن تأسيس تعاون بين أسطولي بينهما.

وأضاف البيان أن خطة العمل أبرمت خلال زيارة وفد من البحرية الألمانية إلى فلسطين المحتلة.

كما أطلع العسكريون الإسرائيليون وفد البحرية الألمانية على دور الأسطول الإسرائيلي في الحرب على غزة.

وتواصل ألمانيا تقديم العتاد والسلاح والذخيرة لكيان الاحتلال الإسرائيلي رغم محاكمة تخضع لها في محكمة العدل الدولية بتهمة ممارسة الإبادة الجماعية في القطاع.

وكان جيش الاحتلال قد نشر في وقت سابق، مشاهد لإحدى السفن الحربية ألمانية الصنع وهي تقصف غزة.