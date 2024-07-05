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شاهد.. حضور لافت للفنانين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية

الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٨ بتوقيت غرينتش

حضر الفنانون الإيرانيون إلى مراكز الاقتراع في العاصمة طهران للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية. وكان من بين الحاضرين منشد الأغاني الوطنية الشهير، محمد گلریز.

العالم - خاص بالعالم

ويواصل الايرانيون الادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي يتنافس فيها المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي منهما على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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