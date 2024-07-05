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شاهد.. الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية تسير بسلاسة

الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

يواصل الايرانيون الادلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة التي يتنافس فيها المرشحان مسعود بزشكيان وسعيد جليلي.

العالم- خاص بالعالم

وقال مراسل العالم في طهران، أن هناك اقبالا شعبيا كبيرا على صناديق الاقتراع من كافة أطياف المجتمع الإيراني في أنحاء البلاد.

ودعي أكثر من ستين مليون ناخب الى المشاركة في الاقتراع لاختيار رئيس جديد لإيران من بين المرشحين بزشكيان وجليلي، اللذين تأهلا إلى جولة ثانية من الانتخابات لعدم حصول أي منهما على أغلبية مطلقة في الجولة الأولى. هذا وتجري عملية الاقتراع بالتزامن في داخل البلاد وخارجها.

وخلال الدورة الأولى، نال بزشكيان نحو اثنين واربعين ونصف في المئة من الاصوات مقابل اكثر من ثمانية وثلاثين في المئة لجيلي، وسط اقبال شعبي اقل من المتوقع وصل الى اربعين في المئة. ولذلك اكد كبار المسؤولين الايرانيين ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات.

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