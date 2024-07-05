مليونا مواطن فلسطيني في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي

العالم - فلسطين المحتلة

وحسب "المركز الفلسطيني للإعلام"، أعرب البرنامج عن “قلقه” إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة جراء “عرقلة العدوان المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم”.

وقال البرنامج الأممي في بيان على منصة إكس: “مليونا فلسطيني في قطاع غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي”.

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وأرفق البرنامج مقطعًا مصورًا يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية إلى الفلسطينيين في غزة.

ومنذ 9 أشهر تشن قوات الاحتلال الصهيوني عدوانا مدمرا على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلف أكثر من 125 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.