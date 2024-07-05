شاهد.. برنامج الأغذية العالمي يدق ناقوس الخطر في غزة

العالم - خاص بالعالم

مليون فلسطيني في غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي.. الخطر الذي دقه ناقوسه برنامج الأغذية العالمي.. ليعرب عن قلقه إزاء تقليص حجم عمليات تقديم المساعدات لغزة جراء “عرقلة العدوان المستمر الوصول إلى معبر كرم أبو سالم”.

البرنامج الأممي الذي نشر مقطعًا مصورًا يظهر الطرود الغذائية التي يرسلها من مستودعه في قرية أبو رواش بمحافظة الجيزة المصرية إلى الفلسطينيين في غزة، حذر من تفاقم الوضع الإنساني في القطاع.

اهالي غزة لا يتعرضون فقط لحرب تجويع وانما إلى عملية تعطيش غير مسبوقة، حيث اتهم رصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان الاحتلال الاسرائيلي باستخدام عملية تدمير وتقليص مصادر المياه وصولاً لتعطيش أهالي قطاع غزة كسلاح في جريمة الإبادة وفرض المجاعة في غزة.

المرصد كشف توثيقه أضرارا شديدة أصابت محطة لتحلية المياه في حي الزيتون جنوب مدينة غزة بفعل استهداف إسرائيلي مباشر، كانت تخدم ما لا يقل عن خمسين ألف نسمة في عدة أحياء سكنية متجاورة.

على المستوى الصحي فإن الوضع في غزة يزداد سواء يوما بعد يوم، حيث تتعرض مخيمات النزوح وسط القطاع لكارثة وبائية جديدة، خاصة مع انتشار مرض الجرب الجلدي، سريع العدوى، والذي تفشى جراء تراكم مياه الصرف الصحي بين الخيام وانعدام النظافة الشخصية بسبب نقص المياه والمنظفات والادوية اللازمة.

الأطباء أكدوا أن آلاف المرضى في القطاع يواجهون الموت نتيجة نقص الأدوية وتدمير الاحتلال الإسرائيلي معظم المنظومة الصحية في القطاع، حيث استهدف الاحتلال خلال عدوانه مستشفيات قطاع غزة ومنظومتها الصحية، وأخرج معظم مستشفيات عن الخدمة حسب بيانات رسمية وأممية.