مسيرات اليمن المليونية للفلسطينيين:"ثابتون معكم"

العالم – خاص بالعالم

تخرج التظاهرات التضامنية هذه المرة لإيصال رسالة واضحة بأن اليمن جاهز لمواجهة التحركات الأمريكية السعودية الساعية إلى ثنيه عن موقفه المساند لفلسطين، في إشارة إلى اجراءات الحصار والتصعيد الاقتصادي الأخير ضد صنعاء.

وقال رضوان الحيمي الوزير مفوض في الخارجية اليمنية انه:"اليوم الشعب اليمني يترجم خطاب السيد الحوثي بانه لا سعودي ولا اماراتي ولا أي قوى في هذه الارض قادرة ان تمنع الشعب اليمني من الوقوف مع فلسطين وابناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

حشود المتظاهرين اليمنيين التى امتدّت من صنعاء إلى صعدة والحديدة وتعز وذمار والبيضاء وعدة محافظات أخرى، أكدت أن اليمن لن يتراجع عن مساندة فلسطين، محذرين النظام السعودي من أي تورط في تنفيذ الأجندة الأمريكية خدمة للكيان الإسرائيلي، كما أعلنوا التفويض والتأييد لخيارات قائد حركة أنصار الله السيد عبدالملك الحوثي في مواجهة خطوات التصعيد السعودية الأمريكية.

وقال حاتم المعقابي عضو مجلس التلاحم القبلي في اليمن:"ان خروجنا اليوم ونحن نجدد فيه دعمنا وتفويضنا الكامل والشامل للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي اتخاذ الخيارات المناسبة تجاه التصعيد الذي نتعرض له سواء في الاقتصاد اليمني وكذلك ما يتعرض له اخواننا في قطاع غزة".

التظاهرات في المدن اليمنية جددت الاستنكار لاستمرار الكيان الصهيوني في ارتكاب الجرائم الجماعية الوحشية بحق أهالي قطاع غزة، معبرين عن أسفهم إزاء تخاذل وتجاهل الأنظمة العربية والمنظمات الدولية لتلك الجرائم وسياسة التجويع والحصار ضد الفلسطينيين.

رسائل عديدة يطلقها الحشود خلال هذه المسيرات الشعبية، أبرزها التأكيد على ثبات الموقف اليمني المساند لفلسطين، إضافة إلى إظهار حجم التفاف اليمنيين حول سلطة الدولة وخطواتها لحماية البلد أو لدعم غزة.

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