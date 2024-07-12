أبرز التصريحات الإسرائيلية حول إتهام نتنياهو بتعطيل صفقة تبادل الأسرى

العالم – خاص بالعالم

ولفت مراسلنا إلى أن عامي أيالون هاجم نتنياهو وقال بأنه محظور، كما أن الداخل الاسرائيلي يقول ان نتنياهو هو الذي يعيق الصفقة، لانه محظور على نتنياهو أن يختار رئيس جهاز الشاباك القادم، لأنه سيختاره وفق رؤيته، وما يحقق مصالحه.

وأشار مراسلنا إلى أنه على القناة 12 الاسرائيلية قالت جيلي كوهين مراسلة قناة كان العبرية أن نتنياهو يصر على أن يدير كل بند من الصفقه بنفسه، وقال بجلسة الكابينيت أريد ان نبقي السيطرة على رفح، منوها أن نتنياهو يدير نقاشات ويتخذ قرارات مع جهات رسمية عبر تطبيق"الواتساب" الذي لا يمكن توثيقها بشكل رسمي ويقول بأن نتنياهو يعطي موافقات ويناقش عبر الواتساب، بمعنى ان ما يصدر عن طريق"الواتساب" لا يمكن أن يعتبر كوثيقه من الممكن ان يعتمد عليها المسؤولون الاسرائيليون.

وبين مراسلنا أنه في كل فترات نتنياهو السابقة لم يكن لديه هاتف نقال، وهذه أول مرة يستخدم فيها نتنياهو الهاتف النقال.

ولفت مراسلنا إلى أن دانا فايس محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 قالت أن كل الجهات مطلعة على أن مفاوضات الصفقة هي في متناول اليد ويمكن عدّها خلال اسبوعين، ومن يعطّلها هو نتنياهو وتقول أن مطلب عدم عوده المسلحين الى الشمال سيحتاج الى منظومة واسابيع طويلة من التعطيل ولن تكون عملية وسيعمل على إعاقه الصفقة، وكل تاخير يؤثر على عدد الأسرى الاحياء الذي يمكن استعادتهم وهي أهم التصريحات التي صدرت حول إتهام نتنياهو بتعطيل الصفقة.

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