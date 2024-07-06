شاهد قادة ورؤساء دول العالم يرسلون برقيات التهاني لإيران

العالم – إيران تنتخب

ومع إعلان فوز مسعود بزشكيان قدم إليه منافسوه في الجولتين الاولى والثانية من هذه الدورة الانتخابية وهم أمير حسين قاضي زاده هاشمي، ومصطفى بور محمدي، ومحمد باقر قاليباف، وعلي رضا زاكاني وبالطبع سعيد جليلي الذي كان منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات قدموا التهاني في برقيات منفصلة، معلنين فيها استعدادَهم للتعاونِ معه للرقي بالبلادِ في كافة المجالات.

من جهة أخرى بعث قادة ورؤساء دول المنطقة والعالم برقيات التهاني لإيران قيادة وشعبا على نجاح سير الانتخابات الرئاسية كما هنأوا الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان مبدين رغبتهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع طهران.

وفي هذا السياق هنأ كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس وزراء الهند، وملك وولي عهد المملكة السعودية، وأمير الكويت، ورئيس دولة الإمارات وسلطان عمان، والرئيس السوري بشار الأسد، وورئيس العراق عبد اللطيف رشيد والرئيس مجيد تبون ، ورئيس باكستان ورئيس وزراءِها وأمير قطر تميم بن حمد وملك البحرين، ورئيس وزراء أرمينيا، ورؤساء ماليزيا وصربيا وبيلاروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان وجمهورية أذربيجان بالاضافة حركة انصار الله اليمنية هنؤوا الدكتور مسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في ايران.

وفيما يتعلق بعملية الاقتراع أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن نسبة المشاركة في هذه الدورة الانتخابية بلغت تسعة وأربعين فاصل ثمانية أعشار النقطة المئوية، وتصدرت محافظة خراسان الجنوبية كافة المحافظات الإيرانية بنسبة المشاركة التي بلغت سبعين بالمئة، تلتها كل من محافظات يزد وأردبيل وكوهكيلويه وبوير أحمد وأذربيجان الشرقية بنسبة مشاركة فاقت الستين بالمئة... مع اعلان انتصار مسعود بزشكيان ينتظر الايرانيون حكومتهم المقبلة لتحقيق الوعود الانتخابية لكل فئات الشعب الايراني.

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