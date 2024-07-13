كاميرا العالم توثّق جريمة الإحتلال المروّعة في مواصي خان يونس

العالم – خاص بالعالم

مجزرة جديدة ترتكبها الطائرات الحربية الاسرائيلية بحق المواطنين والنازحين في مناطق غرب مدينة خان يونس.

حيث أن الأحزمة النارية كانت بعدد الصواريخ التي تم قصفها من الطائرات الحربية الاسرائيلية على تجمّع لخيام النازحين وتقع هذه المنطقة في شارع يزدحم بالمواطنين والنازحين في هذا السوق الذي يكتظ بالباعة والبسطات والمتجولين، وكذلك الخيا.

ونوه مراسلنا بسقوط صواريخ طائرات الاحتلال بشكل عنيف على هذه المنطقة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الاصابات انتشلتهم طواقم الاسعاف وحتى هذه اللحظة تحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ إنتشال المزيد من الجثامين والشهداء والاشلاء من هذه المنطقة ولكنها لم تتمكن بسبب فظاعة هذا المشهد.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المنطقة رغم تصنيفها في وقت سابق بأنها ضمن "المناطق الآمنة".

وتأتي هذه المجزرة بعد "ارتكاب الاحتلال مجازر مروّعة بمنطقة الصناعة في حي تل الهوى، وأحياء مدينة غزة ومخيمات الوسطى، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شهيد".

التفاصيل في الفيديو المرفق ...