شاهد.. ايرانية عمرها 100 عام تصوت لانتخاب رئيس للبلاد

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وحرصت هذه السيدة التي تنحدر من مدینة کنبدکاووس شمال شرق إيران، على المشاركة في الجولة الثانیة من الانتخابات الرئاسية الايرانية في دورتها الرابعة عشرة، وأدلت بصوتها في هذه الانتخابات.





وفتحت مراكز الاقتراع في إيران أبوابها عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، حيث يتنافس للرئاسة المرشحان سعید جلیلي ومسعود بزشکیان.

ووفقا للمادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية، فإن جميع الأشخاص الذين يحملون الجنسية الإيرانية ويبلغون من العمر 18 عامًا على الأقل، يمكنهم المشاركة في الانتخابات المذكورة من خلال ابراز الجنسية أو البطاقة الوطنية.