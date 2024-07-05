طوفان مليوني متجدد بصنعاء تحت شعار (مع غزة.. جبهات الإسناد ثبات وجهاد)

العالم - اليمن

وعلى الرغم من الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء، وفي أول مسيرة كبرى بعد شهر رمضان المبارك فاض أكبر ميادين العاصمة بأمواج بشرية هائلة رفعت العلمين اليمني والفلسطيني ورايات الحرية واللافتات المنددة بالعدوان وحرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في غزة على يد الكيان الاسرائيلي وبدعم أمريكي وبريطاني لا محدود.

وعقب شهر رمضان المبارك الذي شهد مسيرات مليونية غير مسبوقة وصلت ذروتها في يوم القدس العالمي، يواصل أبناء الشعب اليمني خروجهم الكبير والواسع والمشرف، في عشرات المسيرات بالعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات نصرة ودعما للشعب الفلسطيني.

وردد المشاركون هتافات منها (أعدانا في يمن العزة.. هم اعداء القدس وغزه)، (نفزع في الله ولله.. رغما عن أعداء الله)، (يا عز الدين القسام.. زلزل عروش الطغيان)، (أسمى آيات الاجلال.. لسرايا القدس الأبطال)، (ياجيش البأس الشديد.. نحن نطالب بالتصعيد)، (في البحر الأحمر والعربي.. عملياتك مطلب شعبي)، (يا رموز الاستكبار.. فلسطين أرض الأحرار)، (أمريكا وبني صهيون.. مجرمون مجرمون)، (الجهاد الجهاد.. كل الشعب على استعداد)، (يا غزه يا فلسطين.. معكم كل اليمنيين)، (يا غــزّة واحنـــا مَعَكـُم.. أنتــم لـسـتم وحدكـم)، (ياعرب يامسلمين.. أين النخوة أين الدين)، (ياعرب يا عرب.. أين النخوة والغضب)، (يا عرب يا مسلمين.. قضيتنا فلسطين).

وبارك المتظاهرون عمليات القوات المسلحة ضد كيان العدو وعملياتها ضد السفن المرتبطة بكيان العدو والتي وصلت إلى المحيط الهندي، وكذلك عمليات الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، مؤكدين مواصلتهم في نصرة الشعب الفلسطيني حتى تحقيق النصر.

بيان مسيرات (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة)

أعلن بيان مسيرات "معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة) استئناف الأنشطة التعبوية والمسيرات المساندة للشعب الفلسطيني والرافضة للعدوان والحصار الصهيوني على غزة، واستنكارا جرائم الإبادة الجماعية ورفضا لتجويع الشعب الفلسطيني.

وأكد البيان: موقفنا الثابت في مواجهة الظلم والطغيان الذي تتعرض له أمتنا، والاستمرار في تكثيف أنشطة التعبئة الشعبية العامة، والوقوف إلى جانب المستضعفين في غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وعدم التخلي عن نصرتهم، مهما زاد حجم الضغوط والأحداث.

وأشاد بيان المسيرات بالعمليات الجهادية البطولية لحركات الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان والعراق، كما تقدم بالتعزية للقائد إسماعيل هنية في استشهاد عدد من أبنائه وأحفاده.

بارك للجمهورية الإسلامية الإيرانية الرد العسكري الناجح والقوي على كيان العدو الذي ثبتت قواع اشتباك للجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة.

وعبر عن تنديده بمواقف بعض الأنظمة العربية المساند لكيان العدو، دعيا إلى المزيد من الوعي وعدم عدم الانجرار وراء سياسات العدو الصهيوني.

بارك للقوات المسلحة اليمنية العملية ضد من كيان العدو الصهيوني التي كان من نتائجها انسحاب من القطع البحرية المعادية من البحر الأحمر، داعيا إلى المزيد من العمليات حتى يوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة.

27 طوفانا مليونية بالعاصمة صنعاء نصرة لغزة منذ انطلاق طوفان الأقصى

تجدر الإشارة إلى أن طوفان اليوم في مسيرات اليوم (معركتنا مستمرة حتى تنتصر غزة) بميدان السبعين هو الطوفان البشري الـ 27 على التوالي الذي تشهده العاصمة صنعاء نصرة لفلسطين، حيث شهدت صنعاء طوفانها الشعبي الأول في الـ 7 من أكتوبر بعد ساعات قليلة من الإعلان عن معركة طوفان الأقصى.