محمد مخبر: المشاركة بالانتخابات الايرانية زادت مقارنة بالجولة الأولى

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن المشرف على الرئاسة الإيرانية محمد مخبر قال خلال زيارة وزارة الداخلية، هناك اقبال أفضل على صناديق الاقتراع وعدد أكبر من الناس مقارنة بالأسبوع الماضي.

وأكد مخبر أن الحكومة الإيرانية تجري الانتخابات دون أي تحيز ويتم اتخاذ العناية الكافية لحماية الأصوات.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، صباح اليوم الجمعة، في مؤتمر صحفي أن التصويت في الانتخابات يتم في أكثر من 56 ألف دائرة انتخابية.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.