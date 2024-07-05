فيديو خاص: هل سيواصل بزشكيان حسن الجوار مع العراق؟!!

العالم - خاص بالعالم

وتابع اباذري: الاحصاءات لحد الان تشير الى ان مشاركة الايرانيين في العراق اكثر من الاسبوع الماضي والمرحلة الاولى وستكون اكبر خلال الساعات القادمة.

واضاف: ان سياسة الحكومة الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي كانت تتركز حول اولوية العلاقات مع دول الجوار والعلاقات مع العراق ستستمر.

واوضح رئيس المستشارية الثقافية للسفارة الايرانية في بغداد غلام رضا أباذري: كلا المرحشيْن اكدا انها سيواصلان سياسات الحكومة السابقة وان العلاقات ستتركز على مبدأ الصداقة وحسن الجوار مع العراق الشقيق.

هذا وأفاد مراسل قناة العالم الاخبارية بأن الاقبال كبير على التصويت وأكثر من الجولة الاولى، ومن المتوقع ان يتم تمديد قترة التصويت في بعض المحطات خاصة في مدن كربلاء والنجف والكاظمية وغيرها.

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