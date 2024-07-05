باقري کني: أي توتر جديد في المنطقة سيضر بمن يشعلون النار

العالم _ ايران

وتبادل باقري كني في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والتجارة الخارجية المجري "بيتر سيارتو"، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.

واكد ان أي توتر جديد في المنطقة سيضر بالتأکید بمن يشعلون النار.

وهنأ باقري، بداية فترة رئاسة المجر الدورية للاتحاد الأوروبي وقال: لطالما كانت إيران والمجر تربطهما علاقات جيدة وکانت العلاقات بين البلدين إيجابية خلال السنوات الأخيرة.

وشدد بالقول: إنه من الضروري تعزيز الاستقرار في المنطقة وتجنب تصاعد التوترات.

وأكد: أن استمرار الجرائم الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني والتهديدات الأخيرة ضد لبنان جعلت المنطقة امام وضع جديد وأثبتت أن حياة المحتلين رهن علی انعدام الامن مؤكدا ان أي توتر جديد في المنطقة سيضر بالتأکید بمن يشعلون النار.

من جانبه جدد وزير الخارجية المجري في هذا الاتصال الهاتفي تعازيه لایران حكومة وشعبا باستشهاد الرئيس آية الله السید ابراهیم رئيسي ووزيره الخارجية أمير عبد اللهيان.

وشدد على أهمية الدبلوماسية في العلاقات الثنائية والدولية ورحب بتعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية الإسلامية الإیرانیة.

وأعرب عن أمله في أن تتعزز هذه العلاقات والمحادثات خلال رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي.

وأكد وزير خارجية المجر على ضرورة تعزيز الجهود لتجنب تصاعد الصراعات في المنطقة.