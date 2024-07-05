تمديد وقت الانتخابات الرئاسية في ايران حتى العاشرة مساء

العالم - ايران

وقال المتحدث باسم مقر الانتخابات في ايران، انه نظراً لإقبال الشعب على الانتخابات الرئاسية في عموم البلاد، سيتم تمديد وقت التصويت في كافة الفروع حتى الساعة 10:00 مساءً.

وكانت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية قد مددت في وقت سابق عملية الاقتراع لمدة ساعتين حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي في البلاد.

واعلنت لجنة الانتخابات في وزارة الداخلية الايرانية تمديد عملية الاقتراع لمدة ساعتين حتى الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي في البلاد.

وقد انطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الرابعة عشرة، عند الساعة الثامنة صباحا اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.