فيديو خاص: شاهد دبلوماسي سابق ماذا يقول عن الانتخابات الايرانية!!

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واضاف مهمان برست: سماحة القائد ( الامام الخامنئي ) اكد انه كلما زادت المشاركة كل ما زادت قوة البلاد ودعم الشعب لهذا النظام والتفافه حول الحكومة ويحمل رسالة الى الدول الاخرى بأن من يفوز بالرئاسة يمكنه ان يتابع كل الملفات والقضايا.

وتوقع المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية أن الانتخابات في المرحلة الثانية ولأن الامر سينحسر بين فكرين وتيارين كل منهما له طريقته في التعامل مع المواضيع الداخلية والخارجية، وخاصة الملف المعيشي والاقتصادي فإن الناس يمكن ان يختاروا بسهولة بين تيارين لان اسس المنافسة واضحة.

واضاف: اذا ما زادت نسبة المشاركة عن المرحلة الاولى من 20 الى 30 بالمئة فاننا سنحصل على نسبة مشاركة اكثر من 50%، وهذا سيشكل دعما للرئيس القادم سواء كان جليلي او بزشكيان .

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