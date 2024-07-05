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سفير ايران بموسكو: نشهد مشاركة جيدة بالانتخابات في داخل ايران وخارجها

سفير ايران بموسكو: نشهد مشاركة جيدة بالانتخابات في داخل ايران وخارجها
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي في تقرير حول عملية إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ14 في مراكز الاقتراع في موسكو واستراخان وكازان، ان ما نشهده هو مشاركة جيدة للغاية للشعب الإيراني، داخل البلاد وخارجها.

العالم _ ايران

وأضاف جلالي بعد الإدلاء بصوته في موسكو: اليوم هو يوم عظيم للغاية بالنسبة للشعب الإيراني وفي الاتحاد الروسي. هناك أربعة صناديق اقتراع رئيسية للمواطنين ومن المتوقع أن يكون للشباب الإيراني حضور كبير للغاية في هذه الجولة من الانتخابات أيضًا.

وأكد السفير الإيراني في موسكو أن مشاركة الإيرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية كانت جيدة، وأعرب عن أمله في أن تزداد مشاركة الشعب في الجولة الثانية من الانتخابات أيضاً.

وقال سفير إيران في موسكو: إن مبدأ المشاركة الانتخابية داخل البلاد وخارجها يمكن أن يكون مهماً جداً لأنه مؤشر على تعزيز الإرادة والوحدة الوطنية وحضور الناس في الساحة.

وبدأت الانتخابات الرئاسية للايرانيين المقيمين في روسيا في الجولة الثانية في الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي.

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