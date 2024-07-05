القسام تزف مجموعة من مقاوميها في جنين

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في بيان لها، إنها تزف الشهداء الأبطال الذين ارتقوا اليوم إثر عدوان الاحتلال على مخيم جنين وهم: الشهيد القسامي القائد ياسين أحمد العريدي، والشهيد القسامي المجاهد همام أسعد حشاش برفقة الشهيد المجاهد نضال عامر – أحد مجاهدي سرايا القدس، والشهيد القسامي المجاهد حارث أسعد حشاش”.

وأضافت بأن "هؤلاء الأبطال هم من نفذ عملية التفجير لناقلة الجند في جنين بتاريخ 2024/06/27م؛ والتي قُتل فيها قائد وحدة القناصة النقيب (ألون سكاجيو) وأصيب 18 آخرون من جنود الاحتلال".

ونعت القسام كلا من "الإخوة الذين ارتقوا أيضا في هذا العدوان الغاشم؛ الشهداء الأبطال: الشهيد المجاهد قصي أمجد هزوز، والشهيد المجاهد فؤاد إياد أشقر، والشهيد المجاهد أحمد باسم عموري، والشهيد المجاهد محمد محمود جبارين".

وختمت الكتائب بيانها بأن "قوافل الشهداء تمضي، ويتقدم مجاهدو القسام لمقارعة المحتل غير آبهين بمن عاداهم أو خذلهم، متوكلين على الله وآخذين بأسباب النصر والتمكين، يقدمون أرواحهم ودماءهم رخيصة في سبيل الله؛ مهراً للحرية والعزة والكرامة".

وأضافت “إذ نزفُ الشهداء لنعاهد الله تعالى ثم شعبنا الصابر المُرابط أن نواصل الدرب الذي خطوه بدمائهم حتى يكتب الله لنا النصر والتحرير، وستبقى هذه الدماء الزكية الطاهرة وقود الثورة في وجه المحتل الصهيوني، ولعنات تطارده في كل مدينة وشارع وزقاق من حيث لا يحتسب، وستبقى مساجدنا مصانع إعداد للرجال والمجاهدين من شباب وطننا فلسطين وقلاعًا للتحرير”.