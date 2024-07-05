لحظة بلحظة .. نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران

العالم - ايران



وانطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، يوم الجمعة 6 تموز 2024 عند الساعة الثامنة صباحا (حسب التوقيت المحلي) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.



وتجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 50 بالمائة.



وفي الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل " مسعود بزشكيان" على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206397 صوتا، ، وبذلك تاهل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.



الساعة 00:00 : انتهاء عملية التصويت وبدء عمليات الفرز

الساعة 00:06 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: بعد حوالي ساعتين سنعلن عن النتائج الاولية

الساعة 00:07 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: سنعلن عن النتائج النهائية مع ساعات الصباح الأولى