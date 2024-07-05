الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤
٠٨:٥٦ GMT
فارسی
البث المباشر

لحظة بلحظة .. نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران

لحظة بلحظة .. نتائج الانتخابات الرئاسية في ايران
الجمعة ٠٥ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت لجنة الانتخابات الرئاسية في وزارة الداخلية الايرانية انتهاء عمليات الاقتراع وبدء فرز الأصوات، وذلك بعد أن تم تمديد عملية الاقتراع حتى منتصف الليل، حيث تجاوزت نسبة المشاركة الـ 50%.

العالم - ايران

وانطلقت عملية الاقتراع في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الرابعة عشرة، يوم الجمعة 6 تموز 2024 عند الساعة الثامنة صباحا (حسب التوقيت المحلي) في مراكز الاقتراع على صعيد البلاد.

ويتنافس في هذه الانتخابات، لتولي منصب رئاسة الجمهورية الاسلامية الإيرانية الرابعة عشرة، المرشحان، مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي.

وتجاوزت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الـ 50 بالمائة.

وفي الجولة الأولى من هذه الانتخابات التي جرت بحضور 4 مرشحين، حصل " مسعود بزشكيان" على 10415991 صوتا، وسعيد جليلي على 9473298 صوتا، ومحمد باقر قاليباف على 3383340 صوتا، ومصطفى بور محمدي على 206397 صوتا، ، وبذلك تاهل بزشكيان وجليلي إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.


الساعة 00:00 : انتهاء عملية التصويت وبدء عمليات الفرز

الساعة 00:06 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: بعد حوالي ساعتين سنعلن عن النتائج الاولية

الساعة 00:07 : لجنة الانتخابات الرئاسية الايرانية: سنعلن عن النتائج النهائية مع ساعات الصباح الأولى

روابط ذات صلة

حتى الساعة 12.. تمديد ثالث واخير للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في ايران

انتهاء المهلة المحددة للتصويت في أنحاء إيران وبدء عملية فرز الأصوات