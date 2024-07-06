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الرئيس بزشكيان : نمد يد الصداقة للجميع وكلنا أبناء هذا البلد

الرئيس بزشكيان : نمد يد الصداقة للجميع وكلنا أبناء هذا البلد
السبت ٠٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٤:١٧ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان في تصريح له اليوم السبت بعد الاعلان رسميا عن فوزه بالانتخابات الرئاسية الـ14 ، قال : نمد يد الصداقة للجميع وكلنا أبناء هذا البلد .

العالم - ايران

يتبع ..

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