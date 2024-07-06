شهداء واعتقالات.. تصعيد إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس

العالم - خاص بالعالم

وقامت قوات الاحتلال منذ الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، باقتحام مدينة طولكرم وبالتحديد حي الأقصى في ضاحية شويكة شمال طولكرم بالضفة الغربية.



واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال خلال اقتحام بيت فجار جنوب بيت لحم.



وفي رام الله استشهد الشاب أحمد سليمان، فجر السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت عور التحتا غرب مدينة رام الله. وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت النار على عدد من الشبان في البلدة ما أدى لاستشهاد أحد الشباب وإصابة أربعة آخرين على الأقل. كما اعتقلت قوات الاحتلال عدة شبان خلال حملة اعتقالات في قرية قبيا غرب رام الله.



من جانبها، نعت سرايا القدس - كتيبة طولكرم الشهيد أشرف هاني عبدالله والذي ارتقى متأثرًا بإصابته جراء قصف الاحتلال منزلاً بمخيم نور شمس، قبل أسبوع.



الى ذلك ذلك شهدت مدينة جنين امس استشهاد 7 فلسطينيين في استهداف منزل من قبل قوات الاحتلال بأكثر من 10 قذائف من طراز 'إنيرغا' المحمولة على الكتف، مما أدى إلى اشتعال النيران داخله.

وفي طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال ضاحية شويكة بمدينة طولكرم، وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال بنايات سكنية في منطقة رفيديا بنابلس، وكذلك الحال بالنسبة لمناطق في طوباس وجنين.



وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي راس خميس بمخيم شعفاط شمال القدس المحتلة، ومخيم عقبة جبر في أريحا.

