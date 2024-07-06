شاهد.. سرايا القدس تشعل النيران في جرافة إسرائيلية بمدينة رفح

العالم - فلسطين

وأوضحت السرايا أنّ هذه المشاهد "من استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع D9 بقذيفة RPG محيط مفترق سوق الحلال جنوب وسط مدينة رفح".



وتوصل المقاومة الفلسطينية تصديها للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.



وفي السياق، أفاد الاعلام العسكري لكتائب الشهيد عز الدين القسام، أن المجاهدين تمكنوا من تفجير عبوة "تلفزيونية3" مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حي الشجاعية بمدينة غزة.



كما دمرت كتائب القسام دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاه 4" بشكل كامل بعبوة "شواظ 3" واشتعال النيران فيها في شارع بغداد بحي الشجاعية بمدينة غزة.