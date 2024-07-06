مسعود بزشكيان رئيساً لإيران

العالم – باختصار

حصد بزشكيان 16,384,403 أصوات بنسبة 6. 53% من أصوات الناخبين.

بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من إنتخابات الرئاسة الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة 49.8%.

مسعود بزشكيان بعد فوزه بالإنتخابات الرئاسية: نمد يد الصداقة للجميع وكلنا أبناء هذا البلد.

يرى بزشكيان أنه لا يمكن حل المشاكل الداخلية في إيران دون حل المشاكل مع العالم الخارجي.

ويؤكد ان اداره البلاد تقوم على التعامل البنّاء مع العالم على اساس الحوار والتفاوض مع مختلف الدول.

يدعو بزشكيان الى تحسين العلاقات بين إيران والدول الغربية.

كما يدعو للتفاوض مع أمريكا على أساس الأركان الثلاثة المتمثلة بـ"العزة والحكمة والمصلحة".

وأعلن أنه سيضع في أعلى سلّم أوليات حكومته إحياء الاتفاق النووي.

كما يعتبر أن من مصلحة إيران الإنضمام الى "FATF" (مجموعة العمل المالي الدولية)

كما وعد التعاطي الإيجابي مع قضايا المرأة وحرية الوصول الى الإنترنت وحقوق القوميات الدستورية.

وشدّد على انه سيضع حدا للخلافات بين القوى السياسية باعتبارها "السبب الرئيسي لمشاكل البلاد".

خبراء: رؤية بزشكيان لملفات المنطقة ستنعكس مباشرة على التطورات الاقليمية والدولية.

نجاح العملية الانتخابية الرئاسية الايرانية دليل على الديمقراطية والشفافية في الجمهورية الاسلامية.

قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي: صمود إيران وديمومتها يعتمد على حضور الشعب في الساحات.

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