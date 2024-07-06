جليلي مهنأ بزشكيان: من واجبي مساعدة الحكومة الجديدة لتجاوز مشاكل البلاد

العالم - ايران

وقال جليلي في بيان له، أود أن أهنئ السيد بزشكيان الذي نجح في كسب أصوات أغلبية الشعب، وكما في السابق فإنني أعتبر من واجبي مساعدة الحكومة على تجاوز المشاكل والوصول إلى المرحلة المنشودة من تقدم البلاد.

وأضاف، الآن بات على الجميع احترام المنتخبين ومساعدتهم في تنمية البلاد وعلو النظام المقدس للجمهورية الإسلامية.

وتابع، أود أن أشكر ملايين الأصوات الذين أرادوا الاستفادة من "عالم الفرص" من أجل "طفرة إيران" وأؤكد لهم أنه بدعم ما يقرب من 14 مليون من أصواتكم، سنبذل قصارى جهدنا لدعم نقاط القوة والمساعدة على تصحيح الأخطاء وإصلاح الخلل في المسارات الحالية باستخدام القدرات الشعبية والعلمية والمهنية والنخبوية.

وأضاف، لقد حان الوقت للعب "الدور كبير لكل إيراني" بالتعاطف والوحدة الوطنية من أجل تحقيق المثل العليا للثورة الإسلامية.