الآلاف یحتشدون فی إسطنبول تضامنا مع غزة ودعما للمقاومة

العالم – خاص بالعالم

وقال ياسين الكان:"إن الوحشية الصهيونية المستمرة منذ أكثر من 9 أشهر تقتل العالم بأسره ، الإنسانية جمعاء ، وتذبح القيم الإنسانية، نحن هنا لنقول أننا جنبا إلى جنب مع غزة. نحن كمسلمين جئنا لنقول أهل غزة ليسوا وحدهم".

وقال مراد اكتاي: جئنا هنا من اجل الوقوف مع اخوتنا في فلسطين. جئنا لنطالب العالم بالضغط على"اسرائيل" لوقف الحرب على غزة يوميا تقتل اسرائيل أطفال ونساء وشيوخ يجب ان يتوقف كل هذا فورا".

رسائل عدة حملها المتظاهرون تطالب باتخاذ مواقف جادة لوقف الحرب وبوحدة اسلامية تواجه مخططات الاحتلال واعوانه وبتحركات تجلب قادة الكيان للمحاكمة.

لا تكتفي الاوساط الشعبية في تركيا بتنظيم التظاهرات المساندة لغزة ، بل وتمتد حالة التضامن نحو تنظيم وقفات احتجاجية وغاضبة أمام ممثليات الاجتلال والقنصليات الداعمة والمشاركة لي حرب الابادة"

هنا امام القنصلية الامريكية في اسطنبول ايضاً وبالتزامن مع مسيرة مسجد الفاتح نظم نشطاءٌ وقفة تجرم اميركا كشريك رئيسي في جرائم الابادة في غزة



وقال هاكان يلماز:"نحن هنا اليوم للإشارة إلى السبب الحقيقي المسؤول عن المجزرة التي تحدث في فلسطين اليوم، يجب ان تتوقف الحرب ويجب ان تتوقف امريكا عن دعم"اسرائيل" بالسلاح الذي يقتل اخواننا المظلومين في غزة".

وقال طه اولماز: هناك تظاهرات مستمره ضد القنصلية الإسرائيلية، وهنا اليوم نحن امام القنصلية الأمريكية ، التي تدعم الاحتلال والقتل، ولهذا السبب نحن هنا ، امريكا تساعد على ارتكاب المذبحة الضخمة وتدعم "اسرائيل" وتحاول تسويقها للعالم.

هو حراك متضامن مع فلسطين وغزة يتصاعد يوماً بعد يوم ، يأمل القائمون عليه ان يساهم في أيصال صوت المحاصرين في غزة وصولاً لأن يتحرك العالم لانقاذ الابرياء من القتل ويحاكم القاتل.

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