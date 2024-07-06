الخطيب: الشعب الإيراني أكد وحدته الوطنية عبر الانتخابات

العالم- لبنان

وذكر أن الشعب الايراني أثبت بالانتخابات "اصراره وتمسكه بوحدته الوطنية وبالمبادئ التي قامت عليها الجمهورية الإسلامية ووقوفها بوجه قوى الاستكبار العالمي المعادية لقضايا الشعوب المحقة وفي مقدمها قضية الشعب الفلسطيني".

وأكد أن "حرص الشعب الايراني وقيادته الرشيدة على اجراء الاستحقاقات الدستورية عززت منعة ايران واستقرارها السياسي، بما يدفع بالدولة الايرانية ومؤسساتها الى المضي قدما في مسيرة الإنماء والتقدم والاقتدار، ويوفر ديمقراطية حقيقية وفريدة تفتقر اليها دولا تدعي زورا الديمقراطية".

وتمنى الخطيب لبزشكيان "التوفيق والنجاح في مهامه الرسالية فيكون خير خلف لخير سلف في تعزيز مسيرة التقدم والازدهار والانفتاح التي نهجها الرئيس الشهيد ابراهيم رئيسي في خدمة الشعب الايراني وتعزيز العلاقات مع دول وشعوب العالم المستضعفة، ودعم حركات المقاومة في لبنان وفلسطين في مواجهة العدو الصهيوني الغاصب، وتعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين لبنان لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين".