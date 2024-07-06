دلالات نتائج الإنتخابات الرئاسية الموريتانية

العالم - المغاربية

كما تناول البرنامج فوز الرئيس الغزواني بولاية ثانية في موريتانيا وانتقادات من قبل مرشحين معارضين، وضغط شعبي في المغرب على تمسك السلطات بعلاقاتها مع الاحتلال الاسرائيلي، وحراك طلابي من أجل اسقاط التطبيع الاكاديمي.

وألقى البرنامج الضوء على الجدل في تونس عقب تحديد موعد الانتخابات الرئاسية والمعارضة تحذر من تواصل حملة الرئيس لملاحقة منافسيه، وإعادة فتح معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا بعد اغلاق دام نحو ثلاث اشهر، وجبهه الداعمين لترشيح الجزائري تبون تتوسع والشكاوى من صعوبة جمع التوقيعات تزيد.

وناقش البرنامج تداعيات نتائج الانتخابات الرئاسية وفوز الغزواني بولاية ثانية وفيما تحدث بعض مرشحي المعارضة عن خروقات، واعلنوا عدم اعترافهم بفوز الغزواني توقع مراقبون عودة الهدوء الى خطاب المعارضة واقتصار الامر على تجاذب سياسي لفتره محددة.

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