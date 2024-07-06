مقتل ضابطين إسرائيليين بمعركة في حي الشجاعية

العالم- فلسطين المحتلة

وجاء في بيان لجيش الاحتلال، أنه "أثناء القتال في المنطقة هذا الأسبوع، سقط في القتال النقيب روي ميللر، من كتيبة روتيم، والنقيب إيلي إليشا لوغاسي، من الكتيبة 75".

وقبل 4 أيام، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن ضابطين من أفراد الجيش الإسرائيلي قتلا في معارك وسط غزة ليل الاثنين. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن الجيش سمح بنشر اسمي الضابطين القتيلين، وهما من أفراد الكتيبة 121 التابعة للواء الثامن.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية إن الرائد الاحتياط نداف الحنان نولر، البالغ من العمر 30 عاماً من القدس، والرائد احتياط إيال ابنيون، 25 عاماً من هود هشارون، قتلا في معركة وسط قطاع غزة.

وأشارت تقارير إلى أن الضابطين قتلا جراء انفجار عبوة ناسفة في محور نتساريم وسط قطاع غزة.