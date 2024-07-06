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حزب الله يستهدف بيت هلل بالمسيرات الانقضاضية ومزارع شبعا بالصواريخ

السبت ٠٦ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

شن حزب الله ضربة جوية عبر المسيرات الانقضاضية على ثكنة بيت هلل الاسرائيلية شمال الاراضي الفلسطينية المحتلة، كما استهدف مواقع الاحتلال في مزارع شبعا المحتلة. ويؤكد حزب الله استعداده لأي سيناريو تفرضه الوقائع على الارض ويستبعد حصول حرب واسعة ضد لبنان في المدى القريب.

العالم - خاص بالعالم

فضمن عملياته المستمرة، اعلن حزب الله شن هجوم بسرب من المسيرات الانقضاضية على مربض المدفعية التابع للكتيبة 403 في جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت هلل.

حزب الله أوضح في بيان أن المسيرات أصابت أهدافها بدقة، وذلك ردا على ‌الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل الآمنة والاعتداء على المدنيين، ودعما للشعب الفلسطيني في غزة وإسنادا لمقاومته.

وتقع بيت هلل في منطقة إصبع الجليل شمالي الأراضي المحتلة، وتبعد عن الحدود اللبنانية نحو 3 كيلومترات.

كما استهدفت المقاومة في لبنان موقعا لجيش الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا المحتلة بالاسلحة الصاروخية.

التخبط الاسرائيلي والخوف من تسلل الطائرات الانقضاضية كان ظاهرا للعيان، حيث اطلقت الدفاعات الجوية الاسرائيلية صاروخا اعتراضيا ضد هدف جوي شمالي الاراضي المحتلة في أجواء بلدة هاتسور، ليتبين لاحقا ان الدفاعات الجوية اشتبهت بجسم طائر، ولتسقط شظايا الصاروخ الاعتراضي في البلدة.

في المواقف أكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في مقابلة صحفية أن احتمالات توسعة الحرب مع الكيان الاسرائيلي غير متوافرة في المدى القريب، لافتا الى ان حزب الله مستعد لأسوأ الاحتمالات.

وذكر الشيخ قاسم أن الحزب لا يبني موقفه العسكري بحسب التحليلات السياسية، بل بحسب المعلومات وبالنتائج التي يفرضها ويحددها الميدان.

ويؤكد حزب الله انه لن يتراجع عن قراره في التصدي للاحتلال الاسرائيلي والمضي في جبهة الإسناد حتى تحقيق أهدافها، كما يشدد على الا عودة للأمن في شمال فلسطين المحتلة إلا بعد عودة الأمن لغزة، ولا عودة للمستوطنين إلى مستوطناتهم إلا بعد عودة الأمان لأهل غزة.

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