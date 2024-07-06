فور تشكيل الحكومة البريطانية الجديدة.. تظاهرة بلندن لوقف العدوان على غزة

العالم - خاص بالعالم

عقب الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة ووصول حزب العمال إلى السلطة، شهدت لندن مظاهرة كبرى دعما لغزة، تزامنا مع دعوات لوضع الحكومة الجديدة على المحك فيما يتعلق بموقفها من الصراع وضرورة وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت احدى المتظاهرات لمراسلتنا: المسؤولية تقتضي ان نكون هنا لايصال صوتنا لانقاذ أرواح الابرياء.. انه لأمر مشين ويجب على هذه الحكومة ان تستمع الى صوت الشعب الذي صوت بالآلاف من اجل استقلال فلسطين، يجب ان نتخذ اجراءات الآن، يجب ان يكون هناك وقف لإطلاق النار.

وتجمعت الحشود في العاصمة البريطانية ضمن سلسلة من التحركات المستمرة منذ بدء العدوان على غزة. تهدف هذه المظاهرات إلى نصرة غزة والضغط على الحكومة الجديدة لإعادة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ووقف تسليح الكيان الإسرائيلي، وملاحقة مجرمي الحرب من قادتها.

وقالت متظاهرة اخرى لمراسلتنا: علينا انهاء ما يحدث لاننا لا نريد ان نعيش في هذه الوضعية المروعة، حيث يتم ابادة واصابة العديد من الناس، على الحكومة الجديدة ان تفعل كل ما بوسعها للمطالبة بغنهاء الابادة الجماعية وتحقيق الأمان للجميع هناك.

يذكر أن حزب العمال قد حقق فوزا ساحقا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بقيادة كير ستارمر، الذي يواجه تحديات كبيرة خلفها حزب المحافظين السابق، وعلى رأسها قضية غزة.

وقالت متظاهرة لمراسلتنا: يجب على الحكومة الجديدة ان تغير مواقفها، إلا ان كير ستارمر كان ضعيفا جدا فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين، لذا من المهم ان نستمر بالمسيرات اسبوعا بعد اسبوع...

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