اليمن.. اختتام جولة مفاوضات الأسرى بمسقط

العالم - الیمن

وقال رئيس اللجنة الوطنية للأسرى في اليمن عبد القادر المرتضى في منشور له عبر صفحته على منصة اكس إن جولة المفاوضات هذه استكملت اليوم السبت في مسقط برعاية الأمم المتحدة، مؤكداً أنه تم الاتفاق على بعض النقاط وأهمها حل الإشكالية على محمد قحطان، وكذا تبادل بعض من قوائم الأسرى.

وأشار إلى أنه "نظراً لضيق الوقت تم الاتفاق على استئناف المفاوضات بعد شهرين، على أن يركز الطرفان اهتمامهما خلال هذه الفترة على استكمال رفع الكشوفات واعتمادها حتى انعقاد الجولة المقبلة".

ووجه المرتضى الشكر والتقدير للأخوة في سلطنة عمان الشقيقة على استضافة هذه الجولة، كما شكر كل من سهل ويسر انعقادها.