جولة مفاوضات الدوحة الثانية والصفقة المعلقة

العالم _ مع الحدث

- كيف سينجح الوسيط الأميركي في سد الفجوى المتعلقة بالمرحلة الثانية للاتفاق بعد استبدال كلمة ضمان بكلمة تعهد؟

- الى أي مدى يمكن ان يضغط بن غفير وسموتريتش على نتنياهو لمنعه من اتخاذ قرار السير بالصفقة منفردا؟

- ماذا يعني اعتراف ايزينكوت وغانتس بصعوبة الوصول الى اتفاق لكنهما دعيا نتنياهو لقبوله؟

- كيف يُقرأ كلام مساعد وزير الخارجية الاميركي من ان هجمات حماس في الـ7 من اكتوبر والحرب في غزة مثلا حدثا للاجيال تستخدمه المنظمات المسلحة وتلهم الكثيرين وتحديدا الغاضبين من الدعم الاميركي لـ"اسرائيل"؟

وتستضيف هذه الحلقة في الاستوديو الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور ومن نابلس الخبير بالشؤون الاسرائيلية سليمان بشارات.

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