6 شهداء ومصابون في قصف لطائرات الاحتلال مواقع متفرقة بقطاع غزة

العالم - فلسطين المحتلة

ونقلت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)"، عن شهود عيان قولهم، باستشهاد 6 مواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة جوادة في بلدة الزوايدة بالمحافظة الوسطى بقطاع غزة.

كما شن طيران الاحتلال غارة جديدة على مواقع في شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن صابة 4 مواطنين.

الى ذلك، دمر طيران الاحتلال الحربي مبنى بريد خان يونس، بعد قصفه بعدة صواريخ، ما أسفر عن اصابة 3 مواطنين، واشتعال النيران بعدد من خيام النازحين.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة تقوع شرق بيت لحم

وفجر اليوم الاحد أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت وفتشت منزل المواطن جودت العمور، وسلمت نجله موسى بلاغا لمقابلة المخابرات الاسرائيلية، ونفذت عمليات تفتيش في محيط دار البلدية، دون أن يبلغ عن اعتقالات، حتى إعداد هذا الخبر.

قوات الاحتلال تقتحم بلدة طمون وسط اندلاع مواجهات

كما اقتحمت قوات الاحتلال، صباح يوم الأحد، بلدة طمون جنوب شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة دوريات للاحتلال اقتحمت البلدة بعد خروجها من بوابة عاطوف، ونفذت عمليات تفتيش وسط اندلاع مواجهات داخل البلدة، دون أن يبلغ عن اصابات أو اعتقالات حتى إعداد هذا الخبر.

شهداء في قصف الاحتلال لمنزل شمال مدينة غزة

استُشهد الليلة الماضية، عدد من المواطنين وأصيب عدد آخر، بقصف لطائرات الاحتلال، لمنزل شمال مدينة غزة.

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، إثر قصف الاحتلال لمنزل يعود لعائلة سحويل في حي الشيخ رضوان شمال غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38098 مواطنا، وإصابة 87705 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.