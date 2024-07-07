مسيرات منددة بالابادة الجماعية للفلسطينيين في روما ولندن

العالم - اوروبا

واحتشد المتظاهرون في ميدان "ريبوبليكا" وسط روما، رغم الظروف الجوية السيئة، منددين بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبممارساتها التعسفية ضد سكان الضفة الغربية.

ووصف المتظاهرون العدوان الإسرائيلي على غزة بـ"الإبادة الجماعية"، مطالبين بإطلاق سراح الأسرى في سجون المحتلين الصهاينة، رافعين لافتات متضامنة مع الشعب الفلسطيني، وأطلقوا كذلك هتافات من قبيل "فلسطين حرة".

وإلى جانب روما، شهدت مدينة ميلانو، ثاني كبرى المدن الإيطالية، مظاهرة داعمة لفلسطين.

الى ذلك، طالب متظاهرون في العاصمة البريطانية لندن، السبت، الحكومة الجديدة بوقف بيع السلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال مظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف، تضامنا مع فلسطين ودعما لها أمام العدوان الصهيونيي.

وأطلق المتظاهرون هتافات من قبيل "فلسطين حرة "، وطالبوا الحكومة البريطانية الجديدة بالضغط على الكيان المحتل لفلسطين لوقف إطلاق النار في غزة، والتوقف عن تزويدها بالسلاح.

ومن بين المشاركين في المظاهرة، ستيف نورث، رئيس نقابة "Unison" التي تضم قرابة 1.4 مليون موظف وعامل في الإدارات المحلية، والذي قال إن جميع أعضاء نقابته يتضامنون مع كل من يكافح من أجل السلام والعدالة لصالح فلسطين حول العالم.