بالفيديو.. مجزرة الجاعوني جريمة جديدة في قائمة مجازرة الاحتلال

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في اليوم الرابع والسبعين بعد المائتين ماكنة القتل الاسرائيلية لن تتقف عن حصد ارواح الابرياء

مخيم النصيرات الذي تحول الى كومة من الركام يسجل مجزرة رقم الثالثة والاربعين في سجل جرائم الاحتلال ارتكبتها طيران الاحتلال.

مسرح الجريمة مدرسة الجاعوني التي يتواجد فيها قرابة سبعة آلاف نازح تعرضت لغارة اسرائيلية عنيفة راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى معظمهم نساء وأطفال.

يفيد التذكير بان الاحتلال قصف منذ بدء حرب الإبادة أكثر من سبع عشرة مدرسة ومركزاً للنزوح والإيواء داخل مخيم النصيرات للاجئين.

في سياق متصل ارتكب طيران الاحتلال ايضا مجزرتين منفصلتين خلال اقل من اثني عشر ساعة ضد العوائل الفلسطينية في مخيم النصيرات وفي مدينة غزة ادت الى استشهاد خمسة صحفيين.

ووفق ما أفادت مصادر فلسطينية استشهد الصحفي أمجد جحجوح وزوجته والصحفي رزق أبو شكيان جراء قصف اسرائيلي طال منزل الأخير الذي كان يأوي مجموعة من النازحين في مخيم النصيرات في مجزرة راح ضحيتها عشرة شهداء. كما استشهد صحفيين اخرين في غارة استهدفت منزلا في حي الدرج بمدينة غزة وبذلك يرتفع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الاسرائيلي على غزة إلى مائة وثمانية وخمسين.

وفي غربي مدينة رفح جنوب القطاع نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية حسبما اعلنت مصادر فلسطينية .

و ذكرت المصادر نفسها وصول جثامين سبعة شهدا بينهم سيدتان إلى مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بجنوب قطاع غزة انتشلت من مدينة رفح.

كما اعلنت مصادر فلسطينية استشهاد اربعة فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.