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فيما يهنئ قائد الثورة وبزشكيان..

نبيه بري: إيران عظيمة بممارسة الديمقراطية بأبهى صورها

نبيه بري: إيران عظيمة بممارسة الديمقراطية بأبهى صورها
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

أبرق رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري القائد الثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي وللرئيس الإيراني المنتخب مسعود بزشكيان مهنئاً بإنجاز الإنتخابات الرئاسية .

العالم - لبنان

وتوجه بري الى السيد الخامنئي، في برقيته بالقول “هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في ظل قيادتكم الرشيدة والحكيمة وكما في كل إستحقاق تثبت من خلال شعبها، أنها كما هي عظيمة في ثورتها، هي أيضاً عظيمة وعريقة في ممارسة الديمقراطية بأبهى صورها وتجلياتها”.

كما توجه بري الى بزشكيان بالقول “يسعدني بإسم الشعب اللبناني ومجلسه النيابي، وبإسمي الشخصي أن أتوجه من سيادتكم بالتهنئة على الثقة التي منحكم إياها الشعب الإيراني بإختياره شخصكم لمنصب رئاسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سائلين المولى العزيز القدير لكم التوفيق والنجاح في مهامكم الرئاسية وللجمهورية الإسلامية ثورة وقائداً وشعباً المزيد من التقدم والإستقرار والإقتدار، انه ولي التوفيق”.

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