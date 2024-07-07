5 قتلى خلال إطلاق نار داخل منزل في ولاية كنتاكي الأمريكية

العالم - حوادث

وأعلن قسم شرطة فلورنسا عن وفاة الضحايا في موقع الحادث، فيما نُقل المصابون الثلاثة إلى مستشفى قريب، والآن في حالة حرجة ولكن مستقرة، وفقا لوكالة "شينخوا".

ومن جانبه، قال قائد الشرطة جيف ماليري إن رجال الشرطة استجابوا لإطلاق النار في حوالي الساعة 3 صباحا (07:00 بتوقيت غرينيتش) يوم السبت، مشيرا إلى أنهم سمعوا إطلاق النار عندما اقتربوا من المنزل.

وفي ذلك الوقت، كان بعض الأشخاص يُقيمون حفلة عيد ميلاد.

وفر المشتبه به، الذي وُصف بأنه ذكر بالغ، من موقع الحادث بسيارة قبل وصول الشرطة، ولكن طاردته الشرطة.

وخلال المطاردة، انحرف المشتبه به عن الطريق وسقط في حفرة، حيث وجدته الشرطة مصابا بطلق ناري يبدو كطلق ذاتي، وتم نقله إلى مستشفى قريب حيث أُعلنت وفاته لاحقا.

وقد تعرف الحاضرون في حفلة عيد الميلاد على المشتبه به، وقدموا هويته للشرطة.

ووفقا لماليري، فإن لديه إدانة سابقة بجريمة جنسية، رغم أنه لا يبدو أن له صلة بإطلاق النار.

وقال المسؤولون إن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن المشتبه به تصرف بمفرده، ولا يوجد أي خطر على العامة.