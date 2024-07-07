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بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية

بدء التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

 توجه الفرنسيون، اليوم الأحد، إلى صناديق الاقتراع للتصويت في المرحلة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة.

العالم - أوروبا

وفتحت مراكز الاقتراع في الساعة (6,00 ت غ) في فرنسا، بعدما صوت الناخبون في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.

وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة (18,00 ت غ)، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.

وعكست عدة استطلاعات للرأي صدرت نتائجها الجمعة اشتداد المنافسة بين الكتل الثلاث: حزب التجمع الوطني وحلفاؤه في أقصى اليمين، وتحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" في اليسار، ومعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون من يمين الوسط.

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