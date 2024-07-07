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قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء الحكومة الـ13

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أعضاء الحكومة الـ13
الأحد ٠٧ يوليو ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي"، اليوم الأحد، أعضاء الحكومة الـ13.

العالم - ايران

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