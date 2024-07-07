الغزيون يواجهون أزمة في دفن جثامين الشهداء في ظل العدوان

العالم _ خاص بالعالم

وخلال الساعات الـ24 الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مجازر ضد عدد من العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن 29 شهيداً بينهم 5 صحفيين فضلا عن عشرات المصابين.

حيث استشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون في قصفٍ لطائرات الاحتلال استهدف منزلاً بالمحافظة الوسطى في قطاع غزة، واصيب 4 فلسطينيين في قصف لطيران الاحتلال على مواقع في شمال مخيم النصيرات، واصيب 3 آخرون بقصف الاحتلال لمبنى بريد خان يونس.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم النصيرات، أسفرت عن استشهاد 16 فلسطينيا وإصابة 75 اخرين.

فيما ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى أكثر من 38 الف شهيد وما يزيد عن 87 الف مصاب.

تداعيات هذا العدوان الهمجي في الجانب الإنساني واضحة جلية؛ وتحذر الأمم المتحدة في كل مناسبة من استمراره.. وفي جانب آخر من هذه الأزمة صعوبة دفن جثامين الموتى والشهداء؛ أزمة ومعاناة يقاسيها الغزيون.

وتسبب العدوان الإسرائيلي بدمارٍ واسعٍ للبنية التحتية في القطاع، مما زاد من معاناة النازحين في القطاع من أجل تأمين مستلزمات وداع أحبائهم بما يليق بهم.