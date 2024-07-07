شاهد.. قوات الاحتلال تواصل حملات الدهم والاعتقال بالضفة الغربية

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منذ الساعات الأولى من فجر الأحد، واصلت قوات الاحتلال اقتحاماتها الليلية لمدن وبلدات الضفة الغربية، حيث قامت القوات المعتدية باقتحام المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، واقتحام بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.ثم بادرت باقتحام بلدة عزون شرق قلقيلية.

وواصلت قوات الاحتلال حملة الاعتقالات والمداهمات في بلدة سلواد شرق رام الله، وحطمت مركبات المواطنين خلال اقتحامها للبلدة.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال خمسة فلسطينيين خلال الحملة المستمرة في بلدة سلواد، من بينهم سيدة فلسطينية.

وكذلك استهدفت عصابات المستوطنين المركبات الفلسطينية قرب مستوطنة 'بيت إيل' شمال رام الله بالحجارة.

وفي بلدة بيت أمر شمال الخليل، شوهدت قوات الاحتلال وهي تقتحم أحد المحال التجارية، فضلا عن اقتحام مدينة دورا جنوب الخليل.

وفي نابلس، أغلقت قوات الاحتلال حاجزي بيت فوريك وعورتا قرب نابلس، لتوفير الحماية للمستوطنين، حيث انتشرت عصابات المستوطنين على حاجز بيت فوريك شرق نابلس. واحتجزت احد الشبان في المكان.

وكذلك الحال بالنسبة لطوباس، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الفارعة بمدينة طوباس،

وسمع دوي الاشتباكات مع قوات الاحتلال قرب مخيم الفارعة تزامناً مع رفع أذان الفجر.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال قرب مخيم الفارعة، بالرصاص. وأعلنت كتائب شهداء الأقصى- مخيم الفارعة عن خوضها اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط المخيم. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة طمون قرب طوباس.