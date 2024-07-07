مخاوف اسرائيلية من افشال نتنياهو لصفقة التبادل مع حماس

العالم _ خاص بالعالم

ونقل مراسل العالم في القدس المحتلة عن صحيفة هاآرتس العبرية قولها ان نتنياهو قد اطلق مجموعة من اليمينيين ليهاجموا الصفقة قبل عقدها كأنها اصبحت امرا واقعا.

وأكد ان الهجوم الذي يشنها هؤلاء المتطرفين على هذه الصفقة يقوم على عدة محاور، اولها ان هذه الصفقة لن تفرج عن كل الاسرى الاسرائيليين لدى حماس في المرحلة الأولى.

وأضاف مراسل العالم: الأمر الثاني هو ان عقد صفقة تبادل مع حماس يعتبر انتصارا لحركة حماس.

وحول الامر الثالث، قال مراسل العالم ان اليمينيين القوميين يحاولون العودة الى الحديث عن ضرورة استمرار الحرب حتى القضاء الكامل على حركة حماس.

يذكر انه تظاهر آلاف الإسرائيليين، امس السبت، في عدة مناطق بالأراضي المحتلة للمطالبة باسقاط حكومة نتنياهو وإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك مع وسط الحديث عن جولة مفاوضات جديدة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ورفع المتظاهرون لافتات ضخمة كتب عليها “صفقة الآن”،مؤكدين على وجوب إجراء صفقة تبادل “في أسرع وقت ممكن”، و”عدم تفويت الفرصة هذه المرة”، وفق الصحيفة ذاتها.

وشارك كل من يائير لبيد وبني غانتس زعماء المعارضة الاسرائيلية في التظاهرات مطالبين بالإسراع بإبرام صفقة تبادل واستعادة المحتجزين لان الوقت ينفذ ونتنياهو يخاطر بأمن كيانهم.