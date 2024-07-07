تدخل مؤسسات امنية للضغط على نتنياهو بسبب الهدنة

العالم - خاص العالم

بين التفاؤل والمراوغة تستمر مفاوضات وقف اطلاق النار في قطاع غزة.

مصادر في الموساد مشاركة في مفاوضات الدوحة، اكدت بحسب القناة الثانية عشر الاسرائيلية ان هناك أمل كبير في الوصول إلى صفقة تعيد المحتجزين. بينما ابلغ رئيس الموساد ديفيد برنياع الوسطاء رفض تل ابيب شرط حماس الحصول على تعهدات واضحة ومكتوبة بشأن محادثات المرحلة الثانية من الاتفاق. تعهدات تضمن استمرار المفاوضات في ظل وقف اطلاق النار دون تقييدات زمنية.

تل ابيب رفضت ايضا شرط حماس اختيار اسماء الاسرى الفلسطينيين الكبار الذي سيفرج عنه، مع رغبتها في الاحتفاظ بالقدرة على استئناف القتال دون قيود.

موقف اسرائيلي معرقل ياتي رغم تبني حماس تعديلا كبيرا للغاية في موقفها بحسب رويترز، ورغم مواصلة المؤسسة العسكرية الاسرائيلية الضغط على حكومة بنيامين نتنياهو للتوصل الى اتفاق بسبب التغير في حسابات المعارك.

فبحسب القناة الثالثة عشر الاسرائيلية، ترى الجهات الامنية فرصة ذهبية للتوصل الى اتفاق واوصت القيادة السياسية باستغلالها، فيما حذر جيش الاحتلال من استمرار القتال في غزة لسنوات، ما يعني خسارة الاسرى. وذلك بينما تنهال الاتهامات على نتنياهو بعرقلة التوصل لتسوية، لمصالح تتعلق ببقائه السياسي.

ومع الحاجة لتقليص الفجوات لاحراز تقدم في المحادثات المتقطعة منذ أشهر، قال موقع والا الاسرائيلي ان وليام بيرنز مدير الاستخبارات الاميركية سي اي ايه سينضم لمفاوضات الدوحة خلال ايام.

