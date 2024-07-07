'يوم التشويش' في كيان الاحتلال… تظاهرات حاشدة ضد حكومة نتنياهو

العالم - فلسطين

وقبل ساعات انطلقت مظاهرات صباحية في مدن مختلفة من الكيان الغاصب، للمطالبة بصفقة تبادل أسرى، بينما كشف استطلاع رأي أن 54% من الإسرائيليين يعتقدون أن الحرب مستمرة بسبب اعتبارات سياسية لرئيس الحكومة.

وأغلق متظاهرون شارع أيالون الرئيسي وسط تل أبيب، للمطالبة بانتخابات مبكرة، رافعين لافتة كتب عليها “كفى لحكومة الدمار”.

ويشارك آلاف المتظاهرين الإسرائيليين، صباح اليوم الأحد، في عدة مناطق في الكيان المحتل من الشمال إلى الجنوب، بما سُميّ بـ”يوم التشويش” بمناسبة مرور 9 شهور على بدء الحرب وللمطالبة بعقد صفقة لاستعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة وإسقاط الحكومة وعقد انتخابات فورية.

وبدأت الخطوات الاحتجاجية صباح الأحد، بمظاهرات أمام منازل الوزراء وأعضاء الكنيست من الائتلاف، وبعد ذلك قام المتظاهرون بإغلاق الطرق والمفارق في سلسلة من المراكز في جميع أنحاء الكيان. وستتضمن الاحتجاجات اليوم إغلاق شوارع بينها شارع “الشاطئ” 2 وشارع 4 وشارع 6، وذلك بهدف الضغط الجماهيري على الحكومة؛ حسبما أفاد المنظمون.